Cortes de cabelo Pixie 2023: 15 estilos que rejuvenescem e estão na moda

Se você está entrando na idade madura e quer uma mudança radical de visual, a melhor opção é se despedir de seu cabelo comprido.

Poucas mulheres se arriscam a cortar o cabelo, mas aquelas que o fazem raramente voltam ao comprimento original. Pois, além de ser mais cômodo, o cabelo curto também permite muita versatilidade.

Contrário ao que muitos pensam, o corte Pixie é muito versátil, permitindo adaptá-lo a diferentes estilos: desarrumado, feminino e sofisticado, look com efeito molhado, boêmio ou com topete.

As possibilidades, embora não sejam infinitas, são variadas e aqui apresentamos 15 delas:

Pixie muito curto

Um pixie muito curto exige certa coragem, mas é um penteado que fica maravilhoso. Além disso, ao contrário do que se costumam pensar, fica muito feminino e sensual.

Pixie com o cabelo para o lado

O pixie com o cabelo desfiado para o lado é um dos mais populares em 2023 e não tem idade. O cabelo desfiado adiciona doçura e delicadeza ao seu rosto.

Pixie com laterais raspadas

Trata-se de um tipo de corte pixie muito ousado e transgressor que traz muita personalidade aos cabelos. A melhor opção é brincar com o franjão ou com a parte superior, adicionando cachos.

Pixie desarrumado

O messy pixie é o penteado mais divertido para cabelos curtos. Pois, com o seu aspecto desestruturado, pode pentear-se (ou despentear-se) de muitas formas diferentes sem perder o estilo.

Pixie Bowl

O corte tigela está na moda em 2023 graças ao pixie bowl. Perfeito para rostos alongados e retangulares.

Corte Pixie com efeito molhado

O pixie que melhor se adequa durante o verão é o de efeito molhado. Além disso, favorece todos os tipos de rostos, pois permite desobstruir o cabelo do rosto e sempre estar bem penteado.

Pixie com franja reta e longa

Para potencializar seu look, a melhor opção é um pixie muito curto com franja reta e longa.

Pixie assimétrico

Muitas mulheres não arriscam o pixie porque não querem cortá-lo muito curto. Uma opção é usar um pixie assimétrico, que fica muito bonito e você pode pentear para um lado.