Com laranja e cenoura: o suco natural caseiro para fazer um bom detox

Quando falamos em fazer um bom detox, além do acompanhamento com um profissional especializado que lhe dará as orientações necessárias, é possível também investir em algumas alternativas caseiras super práticas como, por exemplo, um suco natural.

E é tendo a ideia anterior em mente que trouxemos hoje uma receita de bebida caseira detox que fica pronta em poucos minutos seguindo alguns passos simples. As informações são do portal Mejor con Salud (nome em espanhol).

Suco detox caseiro

Ingredientes:

250 ml de água;

2 laranjas;

1 colher (chá) de gengibre ralado;

2 cenouras.

Modo de preparo:

Para começar, você deve extrair o suco da laranja e reservar;

Feito isso, será a hora de lavar as cenouras, remover as cascas e cortar em pequenos pedaços;

Agora, lave e rale o gengibre;

Feito isso, coloque no liquidificador todos os ingredientes com a água e deixe bater até que forme uma mescla homogênea;

Lembre-se que é opcional adicionar gelo;

Por fim, basta que tome seu suco de maneira imediata.

É importante lembrar disso!

Como alertado sempre por nós, queremos lembrá-lo mais uma vez que embora as receitas sejam positivas, o conteúdo tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento regular com um profissional especializado.

