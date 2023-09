Os signos que são pretendentes que surpreendem ao arrumar uma briga

Alguns signos do zodíaco não encaram sempre os conflitos no relacionamento, mas quando o fazem é de uma forma intensa e que acaba surpreendendo o outro.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano é um dos signos que pode manter a paz no lar e no amor, mas também causará os confrontos se sentir ameaçado ou inseguro de alguma forma. Sua personalidade tende a mudar bastante e as pessoas conhecerão um novo lado dele.

Gêmeos

O geminiano ama questionar e não se intimida em ser questionado, mas quando as pessoas se colocam em posições mais fechadas e conservadoras, ele pode surpreender entrando em um conflito. Isso acontece principalmente quando as ideias interferem de alguma forma em sua liberdade ou com algo que gostam de fazer.

Libra

O libriano pode fazer o possível para fugir de um desentendimento, mas quando sente sua essência ou personalidade sendo limitada de alguma maneira, ele irá se defender. Esse signo pode surpreender ao sair do muro e mostrar que deve ser ouvido, usando até mesmo suas palavras mais fortes para isso realmente tenha efeito.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito aberto e disposto a viver o novo, mas também tem algumas crenças bem marcadas e isso pode render conflitos, pois ele nem sempre dá o braço a torcer. Se o ego desse signo também for ferido de alguma maneira, ele estará pronto para se defender e debater seja lá o que for.

