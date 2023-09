Cortes de cabelo midi com franja para 2023: 8 estilos rejuvenescedores e que valorizam sua beleza (Foto: Pinterest)

Para muitas pessoas é difícil acreditar que um corte de cabelo possa mudar a vida, mas é verdade. Acontece que muitas mulheres se sentem diferentes e, em muitos casos, recuperam a sua autoestima.

Acontece que os cortes de cabelo com franja são uma aposta segura para este ano 2023. Então, esta lista dos melhores cortes de cabelo de comprimento médio acompanhados por uma boa franja ajudará você a escolher o que mais combina com o seu rosto.

Cabelo midi ondulado com franja longa

Se você tem cabelo ondulado, você pode usar um corte de cabelo com franja longa e aberta. É muito favorecedor.

Cabelo midi com franja reta

Cabelo reto acima das sobrancelhas e mecha com ondas quebradas formam a dupla de sucesso. Perfeito para harmonizar o rosto em faces ovais de frente larga.

Cabelo midi com franja aberta

A chave deste look é usá-lo de forma despojada, como se tivesse secado ao vento.

Cabelo midi com franja longa long bob

O long bob está muito na moda nesta temporada, neste caso, com as pontas arredondadas e com um franjão aberto.

Cabelo midi repicado com franja

O cabelo midi repicado fornece o volume certo e necessário, ao mesmo tempo que alivia os fios mais grossos. Neste caso, é combinado com um franja aberta lateral.

Cabelo midi e franja com cachos

Você precisa encontrar o corte midi ondulado perfeito para você. Se você tem muito cabelo, fuja das camadas muito curtas.

O amor é o que move o mundo.

Cabelo midi com franja cortina

Esse corte de cabelo com franja cortina é inspirador nesta temporada.

Cabelo midi com franja shaggy encaracolada

O corte shaggy é muito versátil e serve para todos os tipos de cabelo e rostos, pois o seu truque reside no comprimento das camadas. Nesta temporada será usado com a franja.