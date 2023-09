Um caso inesperado voltou a viralizar nas redes sociais, despertando a atenção de milhares de pessoas. Trata-se do relato de uma funcionária de um supermercado no Reino Unido, que decidiu compartilhar anonimamente sua indignação com um hábito repugnante que presencia diariamente no trabalho.

Conforme detalhado pelo site The Mirror, a mulher revelou que está cansada de testemunhar os compradores colocarem dinheiro ou bilhetes de loteria na boca. No Reino Unido, é possível jogar na loteria dentro dos supermercados. Alguns clientes até lambem as notas antes de entregá-las, o que tem levado a funcionária a perder a paciência com essa técnica “nojenta”.

Ela ressaltou que considera essa prática incrivelmente anti-higiênica, mesmo que seja apenas por alguns momentos. Em alguns casos, os funcionários são forçados a recusar notas úmidas, o que torna a situação ainda mais desagradável.

Caixa de supermercado suplica aos clientes que ‘deixem de lado’ popular ‘hábito repugnante’ e viraliza na web

“Eu trabalho em um supermercado. Por que alguns clientes voltaram a adotar esse hábito repugnante pré-pandemia de segurar dinheiro e bilhetes de loteria na boca? Ou até mesmo lambê-los com a própria saliva?”, questionou a funcionária indignada.

A preocupação com a higiene e a disseminação de bactérias também foi evidenciada por um estudo recente que encontrou 19 tipos diferentes de bactérias em uma variedade de moedas e notas.

Essa história serve como um alerta para a importância da higiene e do cuidado com a saúde, especialmente em tempos de pandemia. O relato da funcionária do supermercado ressalta a necessidade de repensarmos certos comportamentos e adotarmos práticas mais higiênicas, visando o bem-estar coletivo.

Texto com informações do site The Mirror