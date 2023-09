Xampu natural de cravo para um cabelo forte, saudável e sem grisalhos: como preparar?

Se você quiser um remédio caseiro que dê ao seu cabelo um toque de beleza, você não pode deixar de experimentar o xampu natural de cravo.

Ele garante grandes resultados para a saúde capilar, no entanto, antes de experimentá-lo é necessário ir ao dermatologista para aconselhamento e assim evitar reações desfavoráveis ou alergias.

Como preparar o xampu natural de cravo para um cabelo mais bonito?

Se você se animou com esta prática caseira econômica e simples, você deverá adquirir os seguintes ingredientes: xampu neutro, cravos inteiros ou em pó e água.

Comece a preparar o seu xampu natural de cravo triturando-os para liberar os seus óleos essenciais se os tiver nesta modalidade. Se já tiver em pó, pode pular este passo.

Os cravos ajudam o cabelo Freepik

Em seguida, aqueça a água até que ela esteja morna ao toque, adicione os cravos em pó e deixe descansar por cerca de 15-20 minutos, fazendo uma infusão com eles até que a água assuma sua coloração.

Escorra esta preparação e misture-a com o seu xampu neutro. A partir de agora, você pode usá-lo como de costume, massageie suavemente o couro cabeludo e lave bem com bastante água até ficar claro.

Os benefícios dos cravo-da-índia para seu cabelo

Apesar da falta de pesquisas científicas, o El País afirma que o cravo é rico em nutrientes essenciais como a vitamina E, o magnésio e o cálcio, que fazem com que o cabelo fique mais brilhante, seja forte e também tenha um crescimento mais saudável.

Cuide do seu cabelo, mantendo ele saudável e limpo Unsplash

De fato, algumas pessoas consideram que parte dos benefícios do uso do cravo no cabelo é servir como um condicionador natural que retém a umidade e reduz as pontas duplas. Outra boa notícia é que ele pode ser usado tanto em cabelos oleosos quanto normais ou secos.