Relacionamento: especialista aponta 10 privilégios de uma pessoa solteira

Ter um parceiro amoroso não significa estar em vantagem em relação aos solteiros. É interessante pensar que cada indivíduo tem um contexto de vida diferente do outro, podendo se satisfazer em cenários distintos.

A falsa sensação de ascender na vida apenas quando nos juntamos amorosamente com alguém é um fator muito presente na sociedade. Não ter um parceiro amoroso está longe de ser um status de fracasso. Além do mais, não ter um parceiro também pode gerar diversos benefícios.

Segundo a psicóloga social Theresa DiDonato, ao portal Psychlogy Today, de certo, existe um favorecimento de quem tem um relacionamento, além dos estereótipos estarem presentes de acordo com as normas culturais.

“As normas culturais geralmente favorecem os parceiros. Como as pessoas solteiras sabem, o mundo está cheio de estruturas (’Mesa para dois? ‘) e estereótipos (‘Algo deve estar errado com eles’) que sugerem que a solteira é menos desejável do que estar em um relacionamento”, diz a especialista.

Se você se encontra solteiro atualmente, saiba que existem diversos privilégios te rodeando. Em determinados casos, é até melhor estar sem parceiro amoroso para se conhecer melhor, aprender mais sobre suas vontades e se preparar psicologicamente para futuros cenários em uma vida a dois, caso seja de seu interesse.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns pontos positivos sobre não ter um parceiro amoroso.

Especialista aponta 10 privilégios de uma pessoa solteira