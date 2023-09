Qual tom de loiro é melhor para morenas? Os 3 tons em tendência para 2023

Qual tom de loiro é melhor para as morenas? Ressalte seus atributos com estes tons (Trendencias, @jlo/Pinterest, Instagram)

Se você quer dar mais luz e modernidade ao seu visual e está pensando em ir ao cabeleireiro, certamente você se perguntou qual é o melhor tom de loiro para morenas?

Os especialistas nos lembram que não é necessário fugir das tonalidades claras pelo nosso tom de pele, pois elas iluminam e rejuvenescem de uma maneira especial e de acordo com as tendências.

Qual tom de loiro é melhor para morenas?

Ruivo mel

Esse tom quente é um dos melhores e mais naturais para fazer uma transição para algo mais claro. Fica muito natural e vibrante em morenas. É uma espécie de castanho médio com luzes em tons de mel, que dão muita luz ao seu rosto. Contrastam de forma orgânica, especialmente se forem usadas em efeitos como o balayage ou degradê, que não necessitam de retoques constantes.

Ruivo Dourado

Por outro lado, este tom de loiro é um dos melhores para mulheres morenas, pois traz irreverência e muita classe. Ele é caracterizado por ter uma base castanha clara com reflexos dourados, com os quais se consegue um loiro bastante sedutor do meio às pontas, o que requer pouca manutenção.

Se você quer clarear o seu cabelo para um mudança de visual drástica, é ideal para a temporada de verão, iluminando o rosto sem alterar sua base escura, dando uma dimensão muito bonita.

Platinado

Por fim, este estilo é reservado para as mulheres mais ousadas e aquelas que querem disfarçar os fios grisalhos. Consulte o procedimento com o seu cabeleireiro, pois se a sua base de cor for escura, você precisará de várias descolorações para clarear o seu cabelo. É um estilo muito ousado e extravagante, ideal se você quiser chamar a atenção por onde quer que vá.