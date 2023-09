Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 28 e 29

Mesmo após desconfianças que o afetaram, alguém será capaz de fazer você acreditar de novo demonstrando a fidelidade. Momento de superar feridas do passado e aquilo que o fez desacreditar das pessoas.

Capricórnio – Cartas 14 e 12

Cuidado extra com as pessoas que podem querer minar seu amor-próprio ou sua vida amorosa com mentiras, palavras e energias. É hora de rever bem quem tem ao lado e não se deixar cair em armadilhas. Atenção extra também com os problemas que nascem apenas em sua mente.

Aquário – Cartas 17 e 19

Hora de buscar ou encontrar o equilíbrio sobre algumas questões que já não deveriam mais fazer parte da sua vida. É momento de curar vícios e obsessões que não o levam para o caminho desejado deixando sua luz voltar a brilhar a partir do cuidado emocional, mental e físico.

Peixes – Cartas 18 e 5

Boas notícias podem chegar sobre alguém de longe, especialmente envolvendo uma mulher. Um ganho acontecerá em sua vida. A sorte está em alta para lucros, dinheiro, heranças e pagamentos de dívidas.

