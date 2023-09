Os signos que ficam com a intuição aguçada graças a Vênus, o planeta do amor

Finalmente, Vênus, o planeta do amor, saiu do período retrógrado e voltou a se movimentar de forma direta, o que irá contribuir para a intuição de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Câncer

Após algumas falhas na comunicação e situações estressantes, tudo passa a ficar mais fácil e a intuição será aguçada novamente. Foco no processo e naquilo que importa para deixar alguns medos de lado e poder ver a verdade como ela é. Vá com calma e coragem!

Leão

Uma leveza importante se instaura e o ajuda a se conectar com a intuição. É possível ver a verdade sobre danos ou situações na vida amorosa com mais clareza, para assim resolver os problemas de maneira mais efetiva. Mantenha a calma e a sua maturidade também.

Escorpião

Finalmente as coisas ficam mais fáceis na sua vida pessoal e profissional, mas o mais importante é que uma intuição importante o ajudará a progredir em objetivos novos ou que já estão em andamento. Permita que sua mente e coração se expandam para acessar o sexto sentido.

