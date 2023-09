Mudança de sorte no dinheiro essa semana para 4 signos do horóscopo chinês

A Lua brilhará em quarto minguante a partir desta quarta-feira e trará algumas surpresas para a vida financeira de alguns signos do horóscopo chinês em 6, 7 e 8 de setembro de 2023.

Confira quais são:

Coelho

Signo dos nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Oportunidades de trabalho importantes chegam e isso aumentará significativamente sua renda e melhorará sua situação. No entanto, é possível que seja preciso abrir mão de passar tempo com quem amam e se contentar em dedicar mais alguns dias ou horas por semana nos objetivos. É apenas uma fase para algo maior.

Dragão

Signo dos nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012

Aos poucos você consegue sair das dívidas se seguir o planejamento financeiro e ter mais sabedoria nos gastos. Caso contrário, você corre o risco de um imprevisto que aumenta dívidas, portanto fique mais atento.

Cavalo

Signo dos nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Um favor ou recompensa pode o ajudar, mas no final as economias podem ser afetadas. Cuidado para não gastar muito dinheiro com o que não precisa, pois algumas necessidades tendem a surgir. Não se desespere e fique em dia, vendo isso como um investimento que você faz na sua tranquilidade.

Porco

Signo dos nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Dinheiro será economizado ou reunido graças à sua curiosidade incontrolável, pois você não se contentará com a primeira coisa que lhe disserem e procurará em diversos lugares outras opções e encontrará o que melhor se adapta ao seu bolso ou uma oportunidade.

