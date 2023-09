Modelo de 60 anos mostra rotina e o resultado de uma vida saudável

Nil Marino, um modelo catarinense de 60 anos, ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo viralizar, no qual ele mostrou que já tinha autorização para usar vagas de estacionamento para idosos. O vídeo atraiu mais de 8 milhões de espectadores surpresos com sua idade. Em resposta à repercussão, Nil compartilhou algumas reflexões sobre sua filosofia de vida.

Ele expressou sua gratidão pelo grande número de visualizações e destacou que o "milagre da juventude está em nossas mãos". Isso sugere que ele acredita que é possível manter uma aparência jovem e saudável, independentemente da idade, por meio de cuidados adequados com o corpo e a mente.

Nil Marino também compartilhou sua rotina de cuidados com o corpo e mente. Ele revelou que sua abordagem é bastante simples, envolvendo disciplina em treinamento, alimentação e saúde mental. Ele pratica abdominais em casa cinco vezes por semana, realiza musculação também cinco vezes por semana à tarde e se exercita fazendo caminhadas ou pedaladas todos os dias.

Além disso, ele celebrou seu aniversário aos 60 anos com uma mensagem positiva sobre aceitar todas as fases da vida, com suas alegrias e tristezas. Ele expressou seu desejo de desfrutar dos direitos da terceira idade enquanto mantém grandes sonhos e fé na realização deles.

A história de Nil Marino destaca a importância de cuidar do corpo e da mente ao longo da vida e acreditar na possibilidade de manter a juventude e a vitalidade, independentemente da idade cronológica.