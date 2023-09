Dia do sexo: você sabia que a falta de sono pode afetar sua vida sexual?

Hoje, 6 de setembro ou (6/9, propositalmente) é comemorado o ‘Dia do Sexo’. A data teve início pela primeira vez em 2008 graça a uma campanha de marketing de uma empresa de preservativos e ganhou força nos anos seguintes. Mas, para além da questão do prazer, sexo também é saúde, e está ligado diretamente com o sono.

Duas das causas mais comuns que podem afetar uma boa noite de sono é o estresse e a ansiedade. Contudo, a prática sexual pode ajudar no relaxamento e e consequentemente em uma boa noite de sono.

“Fazer sexo antes de dormir pode reduzir o estresse devido à liberação de um hormônio específico: a oxitocina”, explica Theresa Schnorbach, especialista do sono na Emma Colchões.

A especialista também comenta que a substância liberada aumenta a sensação de conexão emocional e mental, funcionando como agente regulador, que contribui para melhorar a qualidade do sono.

Além disso, outro hormônio liberado ao atingir o orgasmo é a prolactina, que está ligado diretamente à sensação de prazer, reduzindo assim o nível de cortisol, relacionado ao estresse.

LEIA TAMBÉM: Baixo desejo sexual? Especialista revela qual alimento pode te ajudar a aumentar sua libido

Benefícios que uma noite de sono entre 7 e 9 horas traz

Além de um melhor desempenho sexual, uma noite de sono regulada traz outros benefícios para a saúde. Confira alguns deles:

O sono aumenta a produção de testosterona, especialmente a masculina, o que aumenta diretamente a libido;

Equilibra o sistema nervoso autônomo que, por sua vez, aumenta a probabilidade de ter um orgasmo;

Amplia a confiança e tem impacto na aparência e autoestima, o que é um fator chave para se sentir confortável durante o sexo;

Aumenta a criatividade, permitindo ainda mais experiências;

Eleva os níveis de energia e pode melhorar o desempenho sexual;

Reduz os níveis de hormônio do estresse melhora não só o apetite sexual quanto a capacidade de orgasmo;

Dormir bem e suficientemente traz mais bem-estar e relaxamento, o que permite uma conexão mais profunda com o parceiro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fake news? Confira as trocas de alimentos que você sempre achou mais saudáveis, mas não são!

⋅ Término de relacionamento: 4 atitudes para te ajudar a superar

⋅ Receita de pãozinho de banana na frigideira com canela para fazer em casa facilmente; muito prático