Cortes de cabelo para rosto quadrado que afinam as feições e estilizam: são tendência em 2023

Se em algum momento o rosto quadrado foi motivo de insegurança para você, deixará de ser com esses cortes de cabelo em tendência para 2023 que são fabulosos.

Estilizar e definir suas feições, tornando-as mais suaves e femininas, então você pode até tirar anos de cima com essas opções avalizadas por especialistas.

Cortes de cabelo para rosto quadrado

Long Bob

Esta imagem mostra uma cena encantadora de uma floresta de bétulas. As árvores são cobertas de neve e a luz do sol ilumina o cenário. O ar está cheio de tranquilidade e paz. É um lugar perfeito para relaxar e desfrutar da natureza.

É um clássico entre todas as opções disponíveis porque fica bem em todas. No entanto, no caso de rostos quadrados, os especialistas recomendam que não sejam usados em linha reta, mas que tenham um par de camadas na altura das maçãs do rosto e que o comprimento ultrapasse a linha da mandíbula.

Com este detalhe, você também adicionará movimento e textura nas pontas, com um lindo desfiado que o tornará muito mais moderno.

Desfiado e arredondado

Esta é uma imagem de um jardim de flores coloridas. As flores são lindas e brilhantes, e criam um ambiente relaxante e alegre. É uma imagem perfeita para aqueles que querem relaxar e desfrutar da beleza da natureza.

Muito mais longo do que a alternativa anterior, é um dos cortes de cabelo para rosto quadrado que não podemos perder de vista. O que se busca é que a linha da mandíbula, que é muito reta e definida, seja menos visível, por isso um cabelo longo disfarça muito bem com seu volume e movimento.

Shaggy

Por último, você pode emoldurar seu rosto criando camadas em torno dele, desde médias até longas. Isto vai ajudar a suavizar as suas feições e a arredondar os seus cachos, o que neste caso é o que queremos para equilibrar o efeito do rosto quadrado. Estes sempre devem começar abaixo do queixo e pode ser adicionada uma franja que ultrapasse a altura da sua sobrancelha. Seja reta ou aberta tipo cortina, isso depende da sua escolha ou personalidade.