Com maçã e aipo: o suco caseiro poderoso contra a pressão e colesterol alto Foto ilustrativa - Pinterest

Não é segredo para ninguém que além do acompanhamento com um profissional especializado, um bom suco caseiro também pode ser bastante benéfico na hora de cuidar da saúde, não é mesmo? E dentre as mais variadas opções um deles pode ajudar tanto para casos de hipertensão como colesterol alto.

Caso tenha ficado curioso, queremos convidá-lo a conhecer uma receita caseira que além de saborosa, fica pronta em poucos minutos, seguindo alguns passos simples. Já separou seu papel e caneta? Então, veja a continuação os detalhes que são compartilhados pelo portal Mejor con Salud (nome em espanhol).

Suco para hipertensão e colesterol alto

Ingredientes:

2 cenouras pequenas (cortadas e sem casca);

2 maçãs pequenas, de qualquer cor (sem sementes);

1 talo de aipo mediano;

250 ml de água.

Modo de preparo:

Para começar, você deve lavar bem todos os ingredientes, sem esquecer de remover as cascas das cenouras e as sementes das maçãs;

Após cortar todos os itens de nossa lista, coloque-os no liquidificador com a água;

Agora será a hora de bater bem até que note que tudo formou uma mescla homogênea;

Caso queira, você também pode adicionar gelo em sua bebida;

Feito isso, agora, basta beber sua bebida caseira sem coar.

Lembre-se sempre disso!

Como reforçado em outras oportunidades, queremos lembrá-lo mais uma vez que o conteúdo tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa assegurar diagnóstico, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Em caso de suspeita ou sintomas, busque imediatamente o centro médico mais próximo.

