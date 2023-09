As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (7), segundo o tarot Foto ilustrativa

Já passamos da metade da semana e o que acha de ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo? Se disse sim, basta que confira a seguir as mensagens para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Tome cuidado com descuidos e com as coisas que faz seja na quinta-feira (7) ou nos próximos dias, Sagitário, pois os astros não estarão ao seu lado para solucionar tudo. Em linhas gerais, o tarot te aconselha não apenas que se atente ao que diz, mas também aos locais que frequenta.

Capricórnio

É melhor começar a trabalhar a paciência, Capricórnio, pois o tarot revela que um projeto que pensou ter concluído deve voltar para as suas mãos nos próximos dias e é possível que tenha que recomeçá-lo por completo. Respire fundo e analise todas as oportunidades para entregar o seu melhor nesta nova oportunidade.

Aquário

Assim como indicado para outros signos, a pessoa de Aquário deve ter paciência na quinta-feira (7) e nos próximos dias, porque os atrasos acontecem e algo que esperava não vai acontecer. Mas, não se preocupe, pois nem todos os campos estarão travados em sua vida.

Peixes

Nem sempre o passado é algo negativo, Peixes, e nos próximos dias alguém que já teve uma ótima conexão deve reaparecer em sua vida, o que não precisa necessariamente ser algo relacionado ao campo amoroso. Saiba que o universo conspira para que esse encontro aconteça.

