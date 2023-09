As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (7), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro studio

Já passamos da metade da semana e o que acha de ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo? Se disse sim, basta que confira a seguir as mensagens para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Ótimas notícias, Leão: as cartas do tarot revelam que todos os problemas que te afetaram no campo amoroso nos últimos tempos finalmente devem ter uma solução. Além disso, a sorte está ao seu lado e você poderá esclarecer qualquer situação que tenha ficado pendente.

Virgem

Prepare-se para emoções intensas não apenas nesta quinta-feira (7), mas nos próximos dias, Virgem, pois acontecerão coisas que vão te tocar profundamente. Junto a isso, alguém deve te surpreender positivamente no campo amoroso e você deve ter a mente aberta para aceitar aquilo que de bom que o universo te traz.

+ Some mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Libra

Tome cuidado com rumores e fofocas nos próximos dias, Libra. Se há algo que incomoda ou que tem dúvidas, é melhor sentar para conversar com esta pessoa e esclarecer os pontos. Além disso, lembre-se de tomar cuidado com a forma como verbaliza aquilo que sente para não machucar o próximo.

Escorpião

É melhor estar preparado, Escorpião, pois essa semana será marcada por um grande embate e conflito que pode acontecer tanto na vida pessoal quanto no campo profissional. E, assim como recomendado para Libra, é importante saber usar as palavras corretas para resolver qualquer conflito e não se prejudicar.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais alguns conteúdos de nosso portal: