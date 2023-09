As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (7), segundo o tarot Foto ilustrativa ( Kayla Maurais en Unsplash )

Já passamos da metade da semana e o que acha de ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo? Se disse sim, basta que confira a seguir as mensagens para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Não apenas nesta quinta-feira (7), mas nos próximos dias a pessoa de Áries será cercada por uma energia generosa, o que contribuirá consequentemente para que aconteça algo que espera há tempos. Em linhas gerais, as cartas do tarot aconselham para que siga sua vida de maneira normal e sem qualquer tipo de ambição negativa.

Touro

Assim como outros signos, a pessoa de Touro deve passar por uma maré de boa sorte nos próximos dias, mas não deixe de agradecer ao universo e aqueles que mais te ajudaram quando precisava.

No entanto, como nem tudo é perfeito é bom estar atento porque pode se aproximar alguma incertidão no campo profissional.

Gêmeos

Você se sentirá mais sensível do que nunca neste novo dia que se inicia, Gêmeos, o que em linhas gerais não é necessariamente um problema. Aproveite este ciclo para se abrir com aqueles que ama e compartilhar o que está sentindo.

Câncer

É hora de expandir a sua mente, Câncer, pois a vida irá lhe ensinar lições importantes não apenas nesta quinta-feira (7), mas nos dias que se aproximam. Aproveite estes momentos valiosos para se conectar com seu lado espiritual e ouvir sua intuição.

