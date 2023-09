As melhores dicas de Carolina Herrera para usar camisas largas de forma elegante

Estamos em 2023 e você ainda achava que peças oversized não combinam com elegância? Bom, então chegou o momento de mudar de ideia. Com o toque sofisticado do estilo de Carolina Herrera, você terá os truques perfeitos para usar peças largas e ainda assim permanecer elegante.

Nós sabemos que a estilista é conhecida por apontar os piores erros que uma mulher pode cometer, mas foram anos e anos se dedicando ao mundo da moda, tanto que aos 84 anos ainda é um dos maiores ícones fashionistas que temos. Por isso, chegou a hora de ver as principais dicas para usar peças mais largas com sofisticação.

Dicas de Carolina Herrera para usar camisas oversized e peças largas

Camiseta oversized e look monocromático

Sim, as camisetas oversized já eram tendência nos anos 90 e nunca deixaram de ser - mas agora voltaram com tudo. E claro que, Carolina Herrera, a rainha do estilo, já usou muito esta combinação de camiseta e skinny jeans. Um look monocromático, dá um toque de elegância e optar por um casaco ou suéter e acessórios coloridos deixará o visual ainda mais estiloso.

Camisa branca mais larguinha

Se falamos de Carolina Herrera não poderia faltar uma camisa branca, não é mesmo? Nesta foto, ela aparece com um modelo mais solto e larguinho, bem a cara dos dias quentes.

Combinada com uma calça flare e acessórios delicados, terá um look sofisticado e elegante. Além disso, há também a opção de arregaçar as mangas até a altura média dos braços e deixar a gola aberta para dar lugar a um colar ou gargantilha elegante.

Camisa com mangas bufantes

Não é porque as camisas são mais largas, que precisam ser de corte totalmente reto, não é mesmo? Outro segredo de estilo de Carolina Herrera são as mangas bufantes, tornando-as protagonistas do look. Repare que, ao usar mangas bufantes, a estilista opta por menos acessórios, para não sobrecarregar o visual.

