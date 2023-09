Designs de unhas naturais e bonitas que esbanjam elegância e minimalismo para 2023

Existe uma corrente de luxo da moda e beleza que foge da ostentação, das marcas e dos logotipos impressos, como se fosse uma antitendência. Em seu lugar, aquelas que querem a nova tendência de luxo silencioso, apostam em peças de design minimalista e cores discretas que se destacam pela sua qualidade.

A tendência do luxo silencioso nas unhas: designs minimalistas e elegantes

Essa tendência chegou ao mundo das unhas, com designs simples e discretos, embora com alguns detalhes sutis que falam de luxo, mas às vezes só são perceptíveis ao olhar experiente.

Trata-se de uma nova tendência que aposta no estilo minimalista como protagonista. E o luxo silencioso é uma moda que se caracteriza pela discrição e elegância na forma de vestir. É um estilo que procura transmitir luxo e sofisticação, mas de uma forma sutil.

No mundo das unhas, trata-se de designs com tons nudes ou brilhos transparentes com unhas curtas e naturais. Às vezes, costumam ser combinados com detalhes minimalistas, como elementos metálicos, acabamentos iridiscentes, pequenos brilhos ou linhas de cor muito sutis.

As unhas mais elegantes com o estilo minimalista

Unhas Lip Gloss é uma das manicures mais modernas que melhor sugerem o luxo silencioso. É um estilo inspirado no acabamento do gloss labial, mas com um toque rosado e brilho de efeito verniz.

Unhas microfrancesas é a versão da unha francesinha, mas mais modernas e elegantes. É um design caracterizado por uma linha fina e delicada na borda da unha, seja com cor ou o tradicional branco.

Unhas francesas glaseadas é um estilo ideal para qualquer manicure simples ou clássica, é um acabamento luxuoso, mas discreto. É alcançado através de esmaltes em pó de acabamento holográfico e também pode ser usado na unha nude.

Unhas com ondas metalizadas é um estilo de manicure francês, mas com acabamento metalizado e toques prateados. Ideal para acompanhar um evento de alto estilo.

Unhas coradas são aquelas que recriam o rubor das bochechas no centro da unha. É uma opção perfeita para conseguir uma manicure de estilo nude.