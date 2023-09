Cortes de cabelo 2023 para mulheres de 60 a 70 anos: 6 estilos favorecedores e que rejuvenescem

Desde as formas do rosto até a cor do cabelo, passando pelos anos, se você tem 30, 40, 50 ou mais de 60, são elementos a serem considerados ao escolher uma mudança radical de visual. Mas nosso foco são as mulheres com mais de 60 anos, quando o rosto está mudando e os cabelos já não são os mesmos, não vale qualquer corte. Deve-se escolher o adequado, aquele que dá maior volume e que rejuvenesce o rosto.

Os especialistas recomendam a mulheres com 60 anos cortes de cabelo retos com degradês, ou cortes com comprimentos intermediários, que favoreçam o volume e os movimentos laterais.

Muitas pessoas consideram que o comprimento médio do cabelo é ideal, desde um carré até um bob. Celebridades como Carolina de Mônaco, Jane Fonda e até Meryl Streep mostram isso.

Aqui apresentamos 6 celebridades que já chegaram aos 60 e mudaram o seu visual com cortes que vão do bob ao carré:

Corte de cabelo bob com degradê

Entre as opções mais favorecedoras para as mulheres com mais de 60 anos está o corte bob na altura do queixo, com uma base bastante reta, penteado para dentro e ligeiramente desbotado na área frontal, além de um franja aberta que permite ser jogada ao redor do rosto. A atriz Jane Fonda é a que mais se destacou com esse corte.

Corte de cabelo em camadas retas

As longitudes intermediárias são perfeitas para aquelas que desejam ter cabelos um pouco mais compridos, sem que a fragilidade do cabelo seja um impedimento. O exemplo perfeito é Carolina de Mônaco, sempre fiel a um long bob de corte bastante reto - um pouco mais curto na área frontal -, que costuma pentear de forma simples, liso ou com suaves ondas.

Long Bob

Este corte é perfeito e é o que Meryl Streep usou durante anos, apostando num corte de base reta que sempre mantém liso. Além disso, ela costuma penteá-lo ligeiramente para trás, realçando o seu volume.

Corte de cabelo longo quadrado

Embora o corte carré -um dos mais recomendados para mulheres com mais de 60 anos-, costuma chegar à altura da mandíbula, uma versão um pouco mais longa (mas igualmente favorecedora) é a que exibe Julianne Moore. Com as pontas levemente desfiadas, mas em uma extensão similar, e penteado sempre com ondas muito naturais, é ideal para dar volume e movimento aos cabelos.

Long Bob em degradê

O long bob de Julia Louis-Dreyfus é uma verdadeira inspiração, com um leve degradê para potenciar o movimento das suas ondas, é ideal para aqueles que desejam obter mais volume.

Corte Pixie

O corte de cabelo de Sharon Stone é um dos mais pedidos. Com um corte pixie levemente maior por cima e curto nos lados, normalmente com um penteado levemente desarrumado estilo messy, a atriz mostra que este é um dos looks mais cool.