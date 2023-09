As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (6), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Los Muertos Crew

Entramos na metade da semana e para passar este dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É possível que você tenha que lidar com alguns conflitos no campo pessoal, Leão, e será preciso bastante calma se quiser sair de qualquer situação.

Quando falamos sobre o âmbito profissional, é preciso que tome cuidado com distrações porque isso só irá te prejudicar.

Virgem

Hoje você sentirá que possui toda a energia que necessita para crescer no campo profissional, Virgem, e deve aproveitar este ciclo para investir em si e tirar planos do papel.

Sobre o campo amoroso, lembre-se de dar mais atenção e escutar seu parceiro.

Libra

Assim como outros signos, você pode sentir uma necessidade de estar mais sozinho nesta quarta-feira (6). Não considere isso como algo negativo, mas sim como uma oportunidade para escutar sua voz interior e se conectar.

Com respeito ao campo amoroso, é hora de começar a colocar limites em seu parceiro.

Escorpião

É hora de tomar decisões no campo profissional, Escorpião, e saiba que o universo está ao seu lado para que siga o melhor caminho possível.

Já sobre a vida pessoal, você precisará de paciência para solucionar conflitos com familiares.

