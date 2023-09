Você teve pais controladores? Descubra quais são as 5 duras marcas que eles te deixaram Foto ilustrativa - Pexels - Pixabay

Embora seja comum a ação de os pais protegerem os filhos, quando isso atinge uma conduta controladora, o que em um primeiro momento pode ser encarado como cuidado, no futuro e a longo prazo pode deixar algumas marcas, algumas delas que precisarão ser tratadas durante toda a vida.

E é pensando justamente nisso que trouxemos hoje uma lista com 5 ‘marcas’ que seus pais controladores te deixaram e que talvez você não perceba . As informações são do portal Nueva Mujer.

1 - Vícios

Quando somos submetidos a um extremo controle, posteriormente buscamos preencher determinados vazios emocionais, que por muitas das vezes resultam em vícios. E não estamos falando somente de drogas e álcool, mas também exemplos que parecem “inofensivos” como: comer muito, de forma compulsiva, comprar produtos sem necessidade, entre outros.

2 - Dependência emocional

Por estarmos rodeados de cuidado a todo o momento, isso pode fazer com que a longo prazo desenvolvamos uma forte dependência emocional em nossas relações, seja com amigos, parentes, namorados. E o principal problema disso é que a pessoa nunca se sente completa e leva a vida por uma perspectiva de que precisa de alguém para estar bem.

3 - Dificuldade para tomar decisões

Esta possivelmente é uma das marcas mais evidentes quando falamos de pessoas que tiveram pais super protetores. Você se lembra quando recebia uma ordem que parecia na verdade um conselho? Pois então! Quando pensamos no futuro, isso reflete em situações de dificuldade de tomada de decisões que vão desde a uma escolha simples, até decisões fundamentais em nossas vidas.

4 - Insegurança e falta de confiança

Complementando o tópico anterior, uma vez que a mãe, pai ou qualquer outro responsável sempre fez tudo por você, por acreditar que era o “melhor”, isso pode resultar em uma evidente falta de confiança na hora de fazer algumas escolhas. É muito comum, por exemplo, que a pessoa comece a duvidar até de si mesmo.

5 - Insônia, depressão, ansiedade e outros

Quando somos criados de uma forma autoritária, a longo prazo isso pode acabar gerando problemas maiores como os citados acima. É importante lembrar que quase sempre o que parece apenas um “pontinho” insignificante, no futuro, possivelmente, trará problemas mais amplos.

Não se esqueça disso!

Caso tenha se identificado com algum dos tópicos acima ou precise de orientações, recomendamos que busque ajuda de um profissional especializado, para que receba a análise e direcionamentos adequados.