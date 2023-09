Você é do tipo que não perde um desafio visual e a oportunidade de testar as suas habilidades? Então, este é o momento de começar a preparar seu cronômetro e ver se está entre os melhores que conseguem solucionar o teste dentro do tempo limite.

Com 21 segundos no total, a sua tarefa de hoje é tentar achar o número “5″ que está escondido entre as dezenas de números “6″. Será que consegue?

Se já está preparado, basta que confira a imagem completa a seguir:

Somente os MELHORES são capazes de achar o número ‘5’ perdido em menos de 21 segundos Reprodução - MDZ Online

Conseguiu encontrar o número ‘5′?

Esperamos que tenha tido sorte em sua procura e para validar sua resposta, siga rolando a página. Agora, se quer tentar mais uma vez, ligue seu cronômetro e anote essa dica: fique atento, pois nem sempre tudo está tão centralizado.

Preparado para conferir a resposta?

Tenha você solucionado o desafio em algumas das oportunidades anteriores ou se quer descobrir em qual lugar o número “5″ estava, nós te deixamos a seguir a resposta:

Somente os MELHORES são capazes de achar o número ‘5’ perdido em menos de 21 segundos Reprodução - MDZ Online

