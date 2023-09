Cortes de cabelo curtos 2023: os estilos que mais favorecem e são rejuvenescedores para mulheres de 30 a 50 anos

Já as mulheres que passam dos 30 anos querem mudar o visual para parecerem elegantes e sofisticadas, algumas não querem abdicar do seu cabelo de comprimento médio. Outras são mais ousadas e decidem por cortes de cabelo curto que são transgressores, mas que tiram anos e te fazem parecer espetacular.

Esta lista de 16 cortes está em tendência em 2023, então arrisque-se com um deles:

Pixie cortado

É um pixie que molda as feições graças às camadas longas para a frente e na parte de trás do pescoço. Além disso, é muito elegante e feminino. Este corte de cabelo fica maravilhoso nas mulheres entre 40 e 60 anos.

Pixie muito curto cortado

É um pixie muito curto com camadas leves que potencializam ainda mais a textura natural de uma onda suave e ideal também para cabelos cacheados. Os cabelos mais longos são concentrados nas laterais, conseguindo assim um efeito mais definido. Além disso, adicione uma franja em versão XS que ajuda a equilibrar as feições.

Pixie Bowl

Trata-se de um corte de cabelo arriscado com cortes retos e muito marcados, e um suave desfiado que traz movimento, além disso, o franjão é longo e levemente inclinado, o que ajuda a definir ainda mais o rosto.

Corte mixie

É a perfeita fusão entre o pixie e o mullet. É identificado por ser um corte de estilo pixie, mas não na versão mais pura, mas sim com mechas de cabelo mais longas, especificamente atrás, fazendo referência ao mullet. E essas mechas mais longas são aquelas que conseguem que não seja um corte tão abrupto e que se assemelhe até mesmo a um mini short bob que enfatiza mais o rosto.

Pixie Twiggy

É um pixie que se caracteriza por ter o cabelo mais longo na nuca e nos lados, além de franja acima das sobrancelhas.

Bob Garçón

São dois cortes de cabelo que se fundem para formar um corte de cabelo curto assimétrico com mechas longas quase até a mandíbula, mas apenas para um lado do rosto. Ideal para quem prefere cortes de cabelo em camadas que enfeitam as feições como se fosse um short bob.

Pixie e franja desfiada

Uma das versões mais atraentes é o pixie com franja desfiada, neste caso, as camadas superiores são jogadas para oferecer mais volume e comprimento, especialmente na parte da franja. Para isso, a franja deve ser longa e desfiada, enquanto nos lados o cabelo é raspado, desde a metade da cabeça até as têmporas, criando esse efeito franjão liso.

Long Pixie com pontas

Trata-se de um pixie longo e desfiado com muito volume na parte de cima, mas o detalhe que faz deste corte tão transgressor são as longas laterais que enfatizam o rosto.

Pixie com franja lateral

É o pixie com franja lateral e penteado para cima, que adoça muito as feições e reduz a idade.

Garçón reto

Trata-se de um corte que cobre completamente a testa e envolva as feições, aproximando-se a um mini short bob. Além disso, podemos brincar com o comprimento do franjão e redirecioná-lo para onde mais nos agradar. Se buscarmos um efeito reto, deveremos pentear para baixo, mas se quisermos um toque mais sofisticado podemos marcar a linha lateral.

Mullet muito marcado

Ele é caracterizado por ter a parte da frente bastante curta, tanto nos lados como no franjeado, e a parte de trás mais longa.

Shaggy curto

É a mistura entre o pixie e o mullet, e neste caso segue a mesma linha, mas as camadas são mais longas e tem maior volume.

Shaggy para cabelo ondulado

O corte de cabelo shaggy se parece com um mullet, devido ao seu estilo de camadas marcadas e comprimento na nuca, com a única diferença de que as camadas são menos definidas e mais longas. Este corte de cabelo funciona bem tanto em cabelos lisos quanto em cabelos encaracolados e, exatamente por isso, funciona tão bem em cabelos ondulados, criando uma textura com o efeito messy ideal.

Bixie

É a fusão entre o bob e o pixie, tornando-o ideal se você estiver procurando por um corte de cabelo que enfatize o rosto como se fosse um bob.

Pixie XS

Trata-se de um pixie com volume na parte de cima, com mechas criando um efeito de crista crescida e com franja relativamente curta no estilo baby bangs, e deixa os lados raspados para que todo o estilo se concentre na parte superior.

Nixie

Este é o corte perfeito para quem procura uma boa mudança, mas sem passar para o pixie mais curto. Por isso, o corte nixie é a mistura de nearly (quase) e pixie, que compromete muito menos do que um pixie muito curto. Podemos dizer que estamos falando de um garçón crescido, com as camadas mais longas na nuca que nos lembram o mullet e o longo franjão do shaggy.