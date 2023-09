Com kiwi e morango: o suco natural maravilhoso para quem tem colesterol alto Foto ilustrativa - Freepik

Não é segredo para ninguém que algumas frutas podem ser muito positivas no cuidado da saúde e de algumas doenças, não é mesmo? E é pensando nisso que trouxemos hoje uma receita deliciosa e que é benéfica contra o colesterol ruim.

Com poucos itens, trata-se de uma receita de suco natural que leva kiwi e mais alguns ingredientes. Se já separou seu papel e caneta, veja as informações a continuação. Os detalhes são do portal Mejor con Salud.

Suco natural para colesterol alto

Ingredientes:

1 kiwi;

1 xícara (chá) de morango;

Suco de 2 laranjas.

Modo de preparo:

Comece extraindo o suco das laranjas;

Feito isso, coloque no liquidificador com os demais ingredientes;

Se for um dia quente, aproveite para acrescentar gelo;

Agora, deixe batendo até que todos os ingredientes mesclem bem;

Por fim, basta que tome seu suco caseiro.

Não se esqueça disso!

Queremos lembrá-lo que o colesterol demanda o acompanhamento médico regular, para que possa ser controlado. Além disso, reforçamos que o conteúdo tem a finalidade informativa e não visa fornecer diagnósticos, tratamento ou substituir as consultas com um profissional.

