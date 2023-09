As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (4), segundo o tarot

Mais uma semana se iniciando e você não pode perder quais são as revelações das cartas do tarot para o futuro do seu signo. Então, sem mais delongas, te convidamos a conferir a seguir as mensagens para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A hora de tomar decisões importantes chegou em sua vida com o início da semana, Sagitário, portanto confie em sua intuição antes de dar qualquer passo e assim seguirá o caminho adequado. Por sua vez, as cartas do tarot reforçam que a perseverança é a chave de tudo.

Capricórnio

Você se sentirá inundado por uma energia motivadora neste início de semana, Capricórnio, e as cartas do tarot reforçam que esta será a situação ideal para traçar novos caminhos e buscar oportunidades no campo profissional. Não se desespere por qualquer obstáculo que pode aparecer em sua jornada.

Aquário

Esse é o momento de focar e se conectar mais com espiritualidade, Aquário. Dedique um tempo para meditar e refletir sobre o mundo ao seu redor. Em linhas gerais, tire um tempo para pensar mais sobre sua vida e se conectar com o universo.

Peixes

Assim como outros signos, a pessoa de Peixes deve ser impactada por uma energia criativa no início desta semana, o que é uma excelente oportunidade para tirar alguns planos que há tempos estão no papel. Não tenha medo de se arriscar seja na segunda-feira (4) ou qualquer outro dia.

