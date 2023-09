As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (4), segundo o tarot

Mais uma semana se iniciando e você não pode perder quais são as revelações das cartas do tarot para o futuro do seu signo. Então, sem mais delongas, te convidamos a conferir a seguir as mensagens para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A criatividade será o ponto-forte da pessoa de Leão nesta segunda-feira (4), o que consequentemente traz uma ótimo oportunidade para tirar planos do papel e se destacar entre os demais. Não tenha medo de tomar riscos neste novo dia, pois através deles é que atingirá o sucesso que tanto almeja.

Virgem

Para a pessoa de Virgem, as cartas do tarot deixam um conselho importante: este é o momento em que você deve focar no seu bem-estar tanto físico quanto mental. Aproveite o início da semana para fazer algum exercício e até mesmo uma boa meditação.

Libra

É melhor estar preparado, Libra, pois você será o centro das atenções nesta segunda-feira (4), o que trará o cenário perfeito para que possa compartilhar aquilo que sente e pensa. Lembre-se que o seu discurso pode e irá influenciar os demais, então é importante saber como usá-lo.

Escorpião

Assim como alguns outros signos, a pessoa de Escorpião deve se ver diante de alguns desafios neste início de semana, o que exigirá bastante paciência e calma para poder ultrapassá-los. Confie em seu potencial, pois no fim tudo dará certo.

