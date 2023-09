As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (4), segundo o tarot

Mais uma semana se iniciando e você não pode perder quais são as revelações das cartas do tarot para o futuro do seu signo. Então, sem mais delongas, te convidamos a conferir a seguir as mensagens para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Para a pessoa de Áries, a segunda-feira (4) será o dia perfeito para desenhar quais são suas metas para o futuro e qual caminho seguirá para alcançá-las. Não esqueça de confiar em sua intuição e tomar suas decisões conforme aquilo que acha correto. É melhor estar preparado, pois as oportunidade estarão diante de seus olhos.

Touro

É melhor começar a trabalhar a paciência, Touro, pois você pode se ver envolvido em um cenário de conflito no início de mais uma semana e para ultrapassá-lo deverá pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Assim como recomendado para Áries, confie em sua intuição.

Gêmeos

Diferente do indicado para outros signos, as cartas do tarot aconselham a que Gêmeos se dedique esta semana para aumentar a conexão com aqueles que ama, pois isso só te fará bem. Além disso, este é o momento ideal para se abrir e conhecer pessoas novas.

Câncer

Quando falamos sobre Câncer, a segunda-feira (4) terá um momento de maior instrospecção, o que traz junto uma ótimo oportunidade para pensar mais sobre sua vida e quais são as metas para o futuro. Se você tiver dúvidas, comece definindo o que de fato é prioridade.

