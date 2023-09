Fake news? Confira as trocas de alimentos que você sempre achou mais saudáveis, mas não são! Imagem: Pexels/monicore

Na busca por uma alimentação saudável, uma das primeiras coisas que as pessoas buscam são produtos que, na teoria, podem apresentar uma composição mais saudável, substituindo assim outros alimentos.

Contudo, alguns desses alimentos trocados fazem pouca ou nenhuma diferença na saúde, mesmo você achando ao contrário.

A seguir você confere uma lista publicada no site ‘Notícias ao minutos’, com informações da nutricionista Diana Cruz, com 6 trocas de alimentos consideradas desnecessárias.

Açúcar branco vs Açúcar mascavo

“Embora o açúcar mascavado seja menos refinado, continua a ser açúcar”, diz a nutricionista.

Sal comum vs Sal rosa

Já o sal rosa não faz tanta diferença assim como o sal comum. Segundo Diana, é preferível o uso de sal branco iodado.

Pão vs Tapioca

Uma troca muito comum entre as pessoas que estão em busca de emagrecer é a tapioca por pão. Contudo, “é uma mais valia para pessoas celíacas ou com uma má digestão dos alimentos com glúten”, explica a especialista.

Refrigerante com açúcar vs Néctares de fruta

“De forma regular, nem um, nem outro.”

Queijo Babybel ‘light’ vs Queijo Babybel + Proteína

A nutricionista comenta que a informação nutricional de ambos é praticamente a mesma, o que não justifica a troca.

Batatas fritas vs Batatas fritas ‘light’

“O mais importante será consumir na menor quantidade possível”.

