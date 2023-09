É baixinha? Confira 4 estilos de jeans que vão fazer você parecer mais alta

Se você é baixinha, também já deve ter parado em frente ao espelho pensando se determinada roupa te deixava ainda mais baixa ou te fazia parecer ao menos um pouco mais alongada, certo?

Se a resposta foi ‘sim’, saiba que existem alguns modelos de calça jeans que ajudam a favorecer a sua silhueta e dão a impressão de que você ganhou até mesmo alguns centímetros. Confira abaixo quais são os modelos de jeans para valorizar o corpo e altura das baixinhas.

4 estilos de jeans que vão fazer você parecer mais alta

Calça jeans com corte reto

O jeans reto é uma das melhores pedidas para as baixinhas, pois alonga a silhueta, fazendo você parecer mais alta e estilizada. A melhor forma de usar estes jeans é com blusinhas ou camisas por dentro da calça, marcando bem a cintura. Dá pra combinar com sapatilhas, tênis ou saltos confortáveis.

Cropped jeans

Os jeans que têm o corte no tornozelo, por serem mais curtos, criam uma sensação alongamento no seu comprimento - sendo eles skinny ou modelos mais largos.

As mais indicadas são as calças de corte assimétrico. Uma boa pedida é usá-las com croppeds ou blusinhas por dentro da calça, além de fazer combinações com outras peçasm como uma camisa oversized, por exemplo.

Calça skinny preta

Os jeans skinny, além de alongar as pernas, também afinam a silhueta. E, vamos combinar, são uma ótima compra, por nunca saírem da moda. Você pode combiná-lo com qualquer peça de qualquer cor e ficará sempre um arraso.

Mom jeans

O mom jeans, além de dar um ar de look descontraído, fica ótimo com tênis, rasteiras e mocassins e, se combinado com um cropped ou body estilosos, é uma opção para curtir um final de semana no parque e até uma balada.

