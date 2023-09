4 looks com tênis inspirados em Shakira para quem quer parecer elegante e confortável neste verão

Shakira La famosa destacó con looks modernos y elegantes con tenis (@shakira /Instagram)

Shakira não é apenas uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas, ela também se tornou um ícone da moda.

A colombiana sabe muito bem como exibir classe e estilo com looks modernos, elegantes, sexy e confortáveis, e todas nós podemos seguir o seu exemplo.

Aos 30 não há nada melhor do que usar roupas com tênis, que são muito confortáveis, e parecer espetacular, e Shakira sabe como conseguir isso, por isso mostramos os seus melhores looks.

Looks de Shakira com tênis ideais se você tem 30 anos para se destacar no verão:

Calça bota larga com camisa, top e tênis.

Shakira encantou com um look moderno composto por uma calça botas largas, camisa e topo sem alças de jeans.

Este elegante e sexy look foi completado com tênis de plataforma brancos e azuis, óculos azuis e cabelo solto com ondas relaxadas, parecendo linda.

Shakira A cantora ficou linda com esse look jeans e tênis (@shakira /Instagram)

Calça palazzo e body com tênis

Em outro de seus looks elegantes, modernos e confortáveis, a cantora usou uma calça palazzo preta com listras brancas nos lados e um body preto com transparências.

Ela combinou este look também com uns tênis pretos e brancos, uma pequena bolsa preta e usou o cabelo solto e liso.

Minissaia e top sem alças com tênis

Outro dos looks ideais para usar aos 30 anos e que Shakira usou com estilo foi uma saia jeans com tênis brancos.

Ele completou este visual com um top strapless branco e assimétrico , com fecho no centro, uma pequena bolsa branca e o cabelo solto e liso.

Calças desportivas e suéter com tênis

Se você quiser algo ainda mais confortável e informal, pode usar uma calça esportiva combinada com uma moletom com capuz, assim como a famosa usou na cor verde-maçã.