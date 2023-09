Os 5 perfumes mais baladeiros de 2023

Se você é jovem e está afim de curtição, um dos lugares que você mais gosta de frequentar é a balada, correto? E se você estiver solteiro, esse ambiente se torna ainda mais presente na sua rotina, pois é o lugar ideal para a paquera.

Uma ótima dica para chamar a atenção e se destacar na balada é utilizar um perfume diferenciado. E caso você esteja procurando a fragrância ideal, confira a lista a seguir, pois segundo o youtuber Junior Barreiros, estes são os 5 melhores perfumes para usar na balada em 2023. Confira!

5º - 1 Million Royal - Paco Rabanne

Um velho conhecido entre os homens, 1 Million é, sem dúvidas, um dos queridinhos para utilizar na balada. A versão Royal, lançada em 2023, deixa a desejar na fixação e na projeção, contudo é fácil de agradar.

As notas de topo são Cardamomo,Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Folha de Violeta e as notas de fundo são: Benjoim, Cedro e Patchouli.

4º - Invictus Victory Elixir - Paco Rabanne

Segundo o youtuber, o ponto negativo desta fragrância é que ela já é muito conhecida, e lembra inclusive o perfume citado anteriormente. Com acordes doces, se destaca pela fixação e desempenho.

LEIA TAMBÉM: Perfumes para iniciantes: confira as fragrâncias masculinas que agradam de primeira

Em sua composição leva Baunilha, Olíbano, Âmbar e Fava Tonka.

3º - Scandal Pour Homme Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Lançado em 2022, este perfume só está chegando no Brasil neste semestre. Um perfume amadeirado e aromático, com um toque abaunilhado, que chega a lembrar coco.

De composição simples, a nota de topo é Gerânio. A nota de coração é Fava Tonka e nota de fundo é o Sândalo.

2º - Bad Boy Extreme - Carolina Herrera

Assim como a fragrância tradicional, traz um leve aroma de chocolate, completado com notas aromáticas e amadeiradas. As notas que estão presentes neste perfume são Patchouli da Indonésia, Cacau,

Vetiver, Incenso, Sálvia Esclaréia, Fava Tonka, Olíbano, Opoponax, Ameixa, Gengibre Indiano, Davana, Bergamota e Ládano

1º - Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

Para quem é fã de perfumes doces. As notas de topo são Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Baunilha e Benjoim e as notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 6 melhores perfumes frescos da atualidade

⋅ Perfumes pro rolê: veja as fragrâncias masculinas e femininas que mais combinam com um ambiente descontraído

⋅ Existe perfume perfeito? Confira as fragrâncias masculinas SEM DEFEITOS e que agradam todo mundo