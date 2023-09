Moda: 5 maneiras de usar tênis com vestido e ficar elegante e estilosa após os 50

Se você está cansada de usar saltos e quer inovar no visual, saiba que é possível usar tênis com vestidos midi e arrasar no estilo. Essa combinação é uma ótima solução para mulheres com 50 anos ou mais que buscam conforto, praticidade e elegância em um só look.

5 dicas práticas para arrasar na combinação de tênis com vestidos midi

Combine estampas florais com tênis brancos

Essa combinação é perfeita para um look casual e fresco. Escolha um vestido com estampa floral e combine com um tênis branco, que irá equilibrar o visual e deixá-lo mais moderno.

Invista em um vestido midi de linho

O linho é um tecido sofisticado e confortável, ideal para compor um look elegante e despojado ao mesmo tempo. Combine com um tênis em tom neutro, como branco ou nude, para um resultado incrível.

Aposte no vestido midi preto básico

Um vestido preto nunca sai de moda e é uma peça-chave no guarda-roupa de qualquer mulher. Para um look moderno e confortável, combine o vestido preto midi com um tênis estiloso, como um modelo em couro.

Use tênis coloridos para dar um up no visual

Para quem gosta de cores, os tênis em tons vibrantes são a escolha perfeita para dar um toque de cor ao look. Combinado com um vestido midi de cor neutra, como bege ou cinza, o resultado é moderno e descontraído.

Combine tênis com vestidos com fendas

Se você gosta de um visual mais ousado, os vestidos midi com fendas são ideais para combinar com tênis. Escolha um modelo com fenda lateral ou frontal e combine com o seu tênis preferido para um look descolado e estiloso.

