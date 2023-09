Cortes de cabelo shaggy bob 2023: 5 estilos rejuvenescedores e que favorecem sua beleza

O corte de cabelo shaggy bob chegou para ficar e conquistar mais de uma mulher que deseja rejuvenescer seu rosto e ganhar volume. Ele é caracterizado por ser um corte de cabelo curto com muitas camadas que aportam um extra de volume e permitem um penteado fácil com ondas suaves.

Vamos apresentar aqui para você os 5 estilos de corte de cabelo shaggy bob para que você possa escolher bem esse novo penteado tão na moda.

Corte de cabelo shaggy bob com franja

O Shaggy Bob com franja, é cortado em camadas, como todos os shaggy bob, e então se brinca com o comprimento dessas camadas para dar forma ao corte perfeito para cada mulher. A principal característica deste corte de cabelo é que consiste numa base de muitas camadas que estão muito bem definidas e, graças a elas, o cabelo ganha em movimento. Além de que enfatizam o rosto.

Corte de cabelo shaggy bob sem franja

O shaggy bob também fica ótimo sem franja. Cabelo que começa mais curto e vai alongando à medida que desce, chegando principalmente até os ombros ou a mandíbula, de acordo com as suas preferências, e até mesmo mais abaixo se você quiser ter cabelo longo.

Uma vez que você tenha encontrado a sua vocação, seja corajoso e seguir os seus sonhos!

Corte de cabelo shaggy bob liso

O corte de cabelo shaggy bob é perfeito para mulheres com cabelos lisos, pois este tipo de cabelo tem o problema de parecer morto, sem vida e nenhuma penteado se mantém. Por isso, cortar o cabelo com muitas camadas é a solução para dar movimento e brincar com os volumes.

Corte de cabelo bob shaggy enrolado

Se o seu cabelo for muito encaracolado, com os cuidados adequados pode parecer fantástico. O corte em camadas do shaggy bob fará com que o rosto seja perfeitamente enquadrado com o cabelo e que tanto o rosto quanto o cabelo fiquem espetaculares. Mas certifique-se de que o seu cabelo seja saudável, hidratado e brilhante.

Corte de cabelo shaggy bob com ondas

Se o seu cabelo tem ondas, terá movimento e adicionará tons ao rosto sem ficar tão abafado quanto os cachos, nem tão liso quanto os cabelos lisos. Ondas que não sejam muito marcadas são as melhores para o corte shaggy.

Uma mensagem de amor para todos os pais: Vocês são nossa luz, nosso porto seguro e nosso maior exemplo. Obrigado por nos amar incondicionalmente.