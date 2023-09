Corte de cabelo bob desfiado em camadas que arrasa em 2023 e que fica lindo em Emma Watson

É uma realidade total que Emma Watson decidiu ficar longe das redes sociais quase por completo, mas de vez em quando ela reaparece em seu perfil do Instagram para encantar seus seguidores com looks maravilhosos e maquiagens extremamente naturais que muitas pessoas usam como inspiração para adaptá-los de acordo com sua personalidade e gostos.

Emma Watson: o novo estilo de corte Bob desfiado

Nesta ocasião, Emma Watson compartilhou com seus fãs que há alguns dias ela estava pronta para comparecer à emocionante final de Wimbledon, mas longe de exaltar seu amor pelo tênis, os seguidores se concentraram em sua nova imagem, pois além de usar um lindo conjunto de branco com pêssego, também chamou a atenção o novo corte de cabelo que, sem parecer muito produzido, conseguiu realçar as feições do seu rosto.

Apesar de que há vários anos a atriz Emma Watson decidiu ter o cabelo muito curto, experimentando diferentes estilos arriscados que quebraram os esquemas, nesta nova ocasião ela decidiu por ter um corte acima dos ombros que está na tendência há vários meses: o corte bob desfiado e em camadas.

O corte bob desfiado que Jennifer Aniston usou em Friends

Este corte é uma variação do bob e incorpora diferentes comprimentos e texturas ao cabelo, pois seu objetivo principal é criar camadas e desfiar as pontas para dar movimento e volume ao penteado. Com um tamanho geralmente acima dos ombros, o corte é muito popular por sua versatilidade, pois pode ser adaptado a diferentes estilos de cabelo e formas de rosto, destacando assim os traços faciais.

Além de ser muito moderno e elegante, este estilo é relativamente fácil de pentear, mas não é a primeira vez que é tendência, já que nos anos 90 foi muito popular e tudo começou com a atriz Jennifer Aniston, que com seu papel icônico de Rachel Green na série Friends se tornou a inspiração de muitas mulheres que usaram aquele corte.