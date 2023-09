Tiktoker mostra moeda do Real que pode valer até R$ 100 mil! será que você tem uma?

Você acha que é possível uma única moeda da família do real valer R$ 100 mil? Fique atento com as moedas que estão no seu bolso, pois isso pode acontecer, caso você esteja sob a posse de uma moeda super valiosa.

Segundo o tiktoker ‘Salsa Moedas’, a moeda de 1 real a seguir é considerada rara devido as duas faces iguais, chamada de bifacial.

Veja mais detalhes:

Esta moeda olímpica pode valer R$ 700! Veja se você tem uma

Contudo, com nível de raridade bem menor, a moeda a seguir também pode render um bom dinheiro ao proprietário.

Se você gosta de colecionar moedas, provavelmente as moedas das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 passaram em suas mão, correto?

LEIA TAMBÉM: Colecionador promete pagar até mil reais por uma única nota de Cruzeiro. Será que você tem uma?

Com o passar do tempo, alguns destes itens acabam se tornando raro, se transformando em objeto de desejo entre os colecionadores. Se você tem uma dessas moedas, preste atenção na moeda a seguir.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, a moeda olímpica a seguir pode valer muito dinheiro.

O item em questão é a moeda da modalidade de basquete, mas um erro raro faz seu valor subir. A moeda foi fabricada em 2015 numa tiragem de quase 20 milhões de unidades.

Caso não apresente nenhum erro, o valor desta moeda pode variar entre 2, 6 e 12 reais, dependendo do seu nível de conservação.

Contudo, se a moeda apresentar o núcleo deslocado, seu valor pode chegar em até R$ 700!

Segundo o catálogo de moedas brasileiras só existe uma moeda deste tipo encontrada.

Veja mais detalhes:

LEIA MAIS:

⋅ Moeda de Cruzeiro pode valer quase R$ 300 se apresentar pequeno detalhe

⋅ Velho Barreiro lança cachaça de R$ 1 milhão; saiba o motivo do alto valor

⋅ Raridade! Confira 7 moedas brasileiras que possuem um valor BEM ALTO