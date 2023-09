Relacionamento: 5 segredos sobre EMOÇÃO para se desconstruir

Buscar entender sobre como as emoções funcionam, tanto de modo geral quanto, em especial, as suas, é de suma importância. Desta forma, o modo de se relacionar com o mundo fica ainda mais transparente.

No contexto amoroso, por exemplo, quando as emoções são escondidas, significa um sinal grave de falta de confiança, medo ou até mesmo orgulho. E como não há indícios de crescimento na vida do casal, a falta de solidez pode acabar causando uma ruptura.

Com amigos e familiares pode acontecer a mesma coisa. Quando você reprime suas emoções para “não incomodar”, além de tentar mostrar-se forte, está correndo grande perigo de autossabotagem. Estar ciente das vulnerabilidades e não ter medo de expressá-las é um grande ato de maturidade e bravura.

Lidando com as emoções e vivendo levemente

Não reprimir seus sentimentos e saber reconhecê-los te possibilitará a viver de uma forma mais tranquila e verdadeira consigo mesmo. Tendo isso em vista, as emoções passam a ser vividas sem confusão.

“Agora eu sei que as emoções fazem parte da experiência diária de todos e que são comunicações biológicas que precisam de atenção. Eu gostaria que meus pais tivessem recebido uma educação sobre emoções para que pudessem ter me ensinado coisas importantes sobre emoções quando eu era adolescente. Teria me ajudado a lidar com parte do meu sofrimento e insegurança”, explica a autora Hilary Jacobs Hendel, ao Psychology Today.

Leia mais:

Extraído da mesma fonte, abaixo você pode conferir as cinco coisas para se ter noção, em relação a sentimentos e emoções.

5 segredos sobre EMOÇÃO para se desconstruir