Os segredos de Carolina Herrera para levar a tendência do ‘luxo silencioso’ ao próximo nível

Carolina Herrera, de 84 anos, já sabia o que era a tendência “luxo silencioso” antes mesmo de ela levar esse nome. Quando pensamos em elegância, não tem como não levar o pensamento para a estilista venezuelana. Por isso, se essa tendência foi batizada com esse nome só agora, Herrera já sabia seus principais segredos há muito tempo.

Sim, estamos a referir-nos ao luxo silencioso que, como o próprio nome diz, é discreto mas não menos elegante por isso.

5 peças para aderir ao ‘luxo silencioso’ no estilo de Carolina Herrera

Calças pantalonas

Calças pantalonas são peças que não faltam no armário de Carolina Herrera. Embora muitas vezes você pense não ser fácil combinar uma calça mais larga, com o tecido mais solto, basta se inspirar na estilista e usar peças acinturadas na parte de cima e mais acessórios luxuosos para complementar, como colares de pérolas ou acessórios minimalistas.

Vestidos e saias brancas

Além das calças, saias e vestidos também são itens obrigatórios nos looks da estilista. Como cores neutras são as suas queridinhas, Carolina Herrera acredita que um visual todo branco é a escolha certa para qualquer estação ou evento. Afinal, o branco é por excelência a cor da elegância que representa a pureza e a segurança de uma pessoa.

Blazer preto não pode faltar no seu guarda-roupas!

Se existe uma peça versátil, sem dúvida poderíamos dizer que é o blazer. E, se estamos falando de elegância, não tinha como deixar o blazer preto de fora. Você pode escolher o modelo que melhor encaixa no seu corpo, o importante é ter ao menos um em seu guarda-roupas.

Camisa branca, a preferida de Herrera

Se viemos aqui falar sobre o verdadeiro significado do que é luxo silencioso, temos que falar das clássicas camisas brancas que há anos são tão características no estilo de Carolina Herrera. Afinal, assim como acontece com os blazers, as camisas também são um divisor de águas nos looks sofisticados que a venezuelana costuma usar.

Calças de alfaiataria

Carolina Herrera nos prova com diversos looks, que as calças de alfaiataria não são apenas ‘formais’, mas também, estilosas. Basta acrescentar um cinto divertidos e acessórios, e essas calças serão a sua melhor opção para aderir o luxo silencioso.

