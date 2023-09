Cortes de cabelo mullet 2023: 8 estilos para mulheres de 30 a 40 anos que irradiam personalidade e estilo

Aos 30 anos, estamos nessa fase de arriscar tudo e quando se trata de mudar o visual ainda mais.

Se o seu estilo é ousado e cheio de personalidade, você deve experimentar o estilo mullet, um corte com um ar despreocupado e um toque andrógino que definitivamente fará a diferença.

Trata-se de um corte de cabelo curto escalado (com camadas). Sua característica mais marcante é a diferença de comprimentos entre a parte frontal e a parte de trás, criando um grande contraste entre a franja e a parte que fica atrás da nuca.

Além disso, costuma-se usar as laterais bem marcadas e franjas cheias de personalidade, desde o baby bang até o reto, passando pelo de cortina e o denso. O resultado é um visual despojado e pouco convencional, adequado apenas para as mais ousadas.

Corte de cabelo mullet moderno

O corte de cabelo mullet reinventa-se com um estilo mais fresco e natural, menos forçado e que realça a feminilidade. O corte é com volume na cabeça, franja densa, laterais marcadas e acabamento um pouco desalinhado.

Corte de cabelo mullet shullet

Trata-se de uma fusão do mullet e do shaggy que resulta em um corte com volume na cabeça que enquadra o rosto e suaviza as feições e que pode ser combinado com um cabelo inteiro ou estilo cortina. Fica ótimo principalmente em cabelos ondulados com cabelo fino.

Corte de cabelo mullet bob

Quando o mullet é adaptado para o comprimento de um bob (na altura do queixo), obtém-se um acabamento que suaviza mais os traços do que a versão clássica, mas mantém sua essência através das camadas superiores, da franja e do lado.

Corte de cabelo mullet longo mullet

É uma das versões mais transgressoras, pois nela o contraste entre os comprimentos é marcado ainda mais. Assim, os cabelos traseiros se alongam abaixo do peito, enquanto o topo é mantido escalado e o contorno do rosto é desobstruído, cobrindo apenas a área das bochechas. Para acompanhar, um franjão inteiro desfiado ou de cortina é a tendência.

Corte de cabelo mullet mixie

Trata-se de um corte híbrido entre o pixie e o mullet, pois mantém a forma deste último, com o comprimento próprio do corte duende. Para isso, as laterais são marcadas e brinca-se com franjas mais curtas, mas principalmente com um acabamento desfiado e irregular. Por cima, pode-se brincar com a textura como em qualquer outro pixie e por trás é dado um extra de comprimento em consonância com o corte mullet.

Corte de cabelo mullet encaracolado

Cabelos cacheados são ideais para usar este tipo de corte porque eles jogam a favor da textura. Basta adaptar o volume para compensar a forma do rosto. Assim, em um rosto redondo ou quadrado, o melhor será deixar mais volume na parte superior da cabeça e reduzir bem os lados, enquanto que em rostos alongados será preferível compensar mais os lados e descarregar mais na cabeça.

Corte de cabelo mullet liso

Em cabelos finos e lisos é melhor optar por versões curtas, que deem ao corte quase um aspecto de pixie na frente. Dessa forma, e com a ajuda da textura que as camadas superiores proporcionam, conseguiremos um efeito de maior densidade no cabelo, especialmente se adicionarmos reflexos como matizes.

Corte de cabelo mullet ondulado

O cabelo com textura ondulada é perfeito para combinar com este tipo de corte de cabelo porque também facilita muito a manutenção diária.