Cortes de cabelo midi para mulheres de 50 a 60 anos: 10 estilos que rejuvenescem em 2023

Nada é mais difícil para uma mulher do que decidir mudar o visual. É sair de anos de um mesmo corte para outro mais radical, e se for mulheres de 50 a 60 anos ainda mais.

Mas a transição pode ser muito mais fácil se escolherem um corte de cabelo até o meio do pescoço que favorece todos os tipos de rostos, conseguindo até mesmo rejuvenescer algumas mulheres.

É perfeito para aquelas que procuram uma mudança, mas não estão prontos para se comprometer com um estilo muito curto.

Seja você preferir um look elegante e polido ou algo mais casual e descontraído, este corte é perfeito para você.

Clavicut

É um corte que vai até a clavícula e geralmente é cortado em camadas suaves. Favorece a maioria das formas de rosto e é adequado para cabelos de espessura média a grossa.

Shaggy

É um corte que vem dos anos 90 e trata-se de cabelos com camadas, com muito movimento e muita textura. Pode ser usado liso com movimento ou ondulado.

De acordo com os especialistas, é ideal para rostos mais redondos, desde que adicionemos algumas camadas laterais leves que envolvam o rosto e rejuvenesçam especialmente mulheres de 45/50 anos.

Messy Hair

Um corte de cabelo curto e desarrumado que cria um visual informal e estilo casual. Pode ser adequado para aquelas com cabelo cacheado ou ondulado, pois a textura natural ajuda a criar o estilo desorganizado com um toque jovem que não dá trabalho.

Long Bob

É um corte de cabelo curto que se estende até os ombros e geralmente é cortado em linha reta. Este corte é adequado para a maioria dos tipos de rosto e pode ser adaptado para cabelos de diferentes texturas.

Mullet

É um corte de cabelo assimétrico, no qual o cabelo e a franja dos lados do rosto são cortados bastante curtos, e os cachos da parte de trás da cabeça são deixados longos. A versão básica deste penteado possui uma grande variedade de variações que podem mudar drasticamente o seu visual. Além da forma do penteado em si, também pode variar seu comprimento.

Wolf Cut

Este corte de cabelo tem um degradê que lhe dá movimento e dinamismo, o que nos dá versatilidade: fica muito bem tanto em cabelos lisos quanto ondulados.

Octopus Hair

É menos desgastado do que os anteriores e é ideal para mulheres um pouco mais clássicas, pois as pontas são cortadas de forma circular. Seu poder está em sua leveza, além disso, é favorecedor para todas as idades.

Bob Francês

O French Bob, com a nuca ligeiramente desbotada, é um corte de origem inglesa interpretado no estilo francês chique. Ele traz um estilo especial para a mulher e favorece todas as idades, além de ser elegante.

Long midi

É um corte de cabelo que se estende até os ombros e geralmente é cortado em linha reta. Este corte é adequado para a maioria das formas de rosto e pode ser adaptado para cabelos de diferentes texturas. Além disso, é muito versátil, você pode pentear e arranjar de qualquer maneira, com camadas muito leves no comprimento final.

Soft Mullet

É um corte com todas as vantagens, pois não é nem muito curto, ao nível dos ombros, nem muito longo. Tem pequenas camadas e isso lhe dá um movimento super favorecedor, que rejuvenesce todos. Sendo um degrade leve, não é tão marcado ou ‘radical’ como o mullet original. Ideal para rostos ovais ou angulares.