Cortes de cabelo com franja lateral 2023: 4 estilos favorecedores e em tendência

Os cabelos cacheados são elementos que permitem às mulheres optar por algum corte de cabelo que beneficie a forma do seu rosto. É tendência em 2023 e a versatilidade permite que existam diferentes formas de estilizar e moldar dependendo da espessura do seu cabelo.

Vamos apresentar aqui uma lista de quatro maneiras de usar a franja que servirão de inspiração para um penteado.

Franja lateral pontiaguda

O truque do penteado é cortar as pontas afiadas para que gerem a forma característica do estilo. A franja fica espetacular com um corte de cabelo pixie.

Franja com efeito cortina

Outro tipo de franja lateral que acompanha muito bem faces alongadas e em forma de coração é o efeito cortina. Ou seja, um corte de cabelo que começa na coroa e é formado com uma parte lateral. Deixe a parte de fora do centro de tal forma que uma seção do corte fique mais grossa que a outra. Este penteado é também perfeito para mulheres que estão deixando seus cabelos crescerem e não querem que eles fiquem nos olhos.

Franja de lado tipo onda

É um dos estilos de franja mais clássicos devido à sua aparência romântica dos anos 20. A franja lateral estilo onda é perfeita para mulheres com cabelo liso e plano. Este tipo de franja dá dimensão e plenitude ao cabelo para que ele pareça mais espesso.

Mecha Solitária

O mechão solitário é feito desde a raiz até a têmpora. Essa franja de lado é um estilo para mulheres com cabelo em camadas. O mecha faz parte do corte e é o primeiro elo do cabelo.