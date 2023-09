Cientistas falam sobre a saúde que o tomate proporciona, defendendo você de possíveis vírus

Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que não seja fã do tomate. Esta fruta é originária do continente americano e na Europa, no início, foi usada como planta ornamental e foi somente no final do século XVIII que foi cultivada para o consumo.

A fruta é um dos alimentos mais recomendados. De fato, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha a consumir pelo menos 400 gramas de fruta por dia. No mundo, foram desenvolvidas mais de 20.000 variedades de tomates com formas, cores e aromas peculiares.

Com o objetivo de compartilhar publicamente aqueles alimentos mais benéficos para o nosso organismo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos elaboraram uma lista de vegetais e frutas mais saudáveis", informou o El Periódico.

O tomate ataca vírus e é benéfico para a saúde

O licopeno é responsável por dar ao tomate aquele tom vermelho, mas também é um composto que ajuda a manter os ossos fortes e saudáveis. De todos os tipos de tomate que existem, a variedade do 'tomate pera' é a que contém mais licopeno.

Assim como também, seu conteúdo rico em fibras auxilia no trânsito intestinal e evita a ocorrência de doenças relacionadas aos órgãos gastrointestinais. Por outro lado, a pectina é um composto que ajuda a melhorar a saúde gastrointestinal. Os tomates contêm pectina, portanto também ajudam a prevenir diarreias ou prisões de ventre.

O tomate contém ferro, um mineral muito saudável para o bom estado do sangue, assim como vitamina K que ajuda a controlar a coagulação. Desta forma, o tomate ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.

Propriedades

“Tomate é um alimento com baixo teor energético, isso se deve ao fato de que sua composição é majoritariamente de água. O mais característico desta fruta é seu conteúdo de fibras, minerais, como potássio e selênio, além de vitaminas, como vitamina C, vitamina E, vitaminas do grupo B e provitamina A ou carotenoides”, publicou Asadorcity.