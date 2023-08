Xampu de pimenta preta e café para tingir os grisalhos: ingredientes e preparação passo a passo

Existe uma maneira fácil e eficaz de escurecer os cabelos brancos e é com este xampu de pimenta preta e café, que já conquistou muitos amantes dos remédios caseiros.

Sem dúvida, são grandes alternativas para nos embelezarmos em casa, mas sempre é importante consultar um dermatologista antes de nos lançarmos neles, para prevenir reações desfavoráveis ou alergias.

Como preparar o xampu de pimenta preta e café para tingir os grisalhos?

Os ingredientes que você precisa para o seu xampu de pimenta preta e café para tingir os cabelos grisalhos são: 50 gramas de pimenta preta, 1 xícara de iogurte natural, meia xícara de café e xampu neutro de sua preferência.

Coloque o iogurte em um recipiente e adicione a pimenta preta, misture até obter uma pasta de cor cinza.

A pimenta preta auxilia contra os grisalhos Foto: Pixabay

Depois, faça o café como normalmente o faz, mas deixe-o bem concentrado, então evite exagerar na proporção de água.

Quando estiver pronto, deixe esfriar por algumas horas. Uma vez na temperatura ambiente, misture um pouco de café com a mistura de iogurte e pimenta, mexa e adicione ao recipiente de xampu neutro. Bata e aplique a pasta em seu cabelo das raízes às pontas, com massagens circulares a cada aplicação. Deixe por alguns minutos e enxágue com água.

Os benefícios da pimenta preta e do café no cabelo

De acordo com um estudo dermatológico citado por Salud180, a cafeína do café tem um efeito estimulante que promove o crescimento do cabelo, fazendo com que ele reapareça mais rápido e forte, além de ser ideal para tingir e dar brilho ao cabelo.

O café é perfeito para tinturas caseiras Bing Images

Por outro lado, Botanologio assegura que a pimenta no cabelo oferece benefícios antissépticos, antioxidantes, antibacterianos e também fornece nutrição para a pele e o cabelo devido ao seu conteúdo de vitaminas e oligoelementos. Previne o envelhecimento, ajudando assim a combater os cabelos grisalhos e dando-lhes cor.