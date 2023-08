Os signos que sempre precisarão de calma no amor

Alguns signos podem ser muito intensos quando se trata de amar e fazer os relacionamentos florescerem, mas mal imaginam que a calma é sua verdadeira melhor companhia.

Confira quais são:

Áries

No amor, o ariano sempre sai ganhando quando leva as coisas mais devagar. Ele pode ser espontâneo, mas precisa ter cuidado para não ser impulsivo e deixar de se importar com os outros. É importante ter em conta que as melhores coisas são construídas com tempo, dedicação e paciência.

Touro

O taurino precisa ir com calma para não querer estar sempre no controle de tudo. Seja para conhecer alguém novo ou consolidar uma conexão que se forma, é importante dar cada passo com tranquilidade e não temer a todo momento que algo que saiu diferente do esperado seja um sinal de que tudo dará errado. Relaxar e deixar fluir é um santo remédio para as preocupações.

Gêmeos

Muitas vezes a falta de calma faz com que o geminiano não dedique tempo o suficiente para compreender e estabelecer uma relação de troca de palavras sinceras sobre os sentimentos. É importante ter o espírito selvagem e livre, mas se o amor acontece, é importante nutrir uma conexão que seja cada vez mais honesta e sólida com o tempo dedicado ao outro.

Câncer

Expresse o que você está pensando. Você é bom em cuidar de seu parceiro e de suas necessidades, mas tem dificuldade em revelar o que realmente precisa dele. Um relacionamento exige esforço mútuo e não se trata apenas de estar presente para o seu amor. Você tem que deixá-los estar lá para você também.

