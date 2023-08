O “menu” para parar a queda de cabelo: o que deve ser feito e o que não se deve

O ‘menú’ para frear a queda do cabelo: o que você deve ou não fazer A alimentação e a hidratação são essenciais para a saúde capilar (Foto: Unsplash)

Uma das maiores preocupações das mulheres ao terminar uma estação, não é apenas como a pele fica com as intensas horas de sol, mas também com a saúde capilar e a queda de cabelo.

Esta é uma situação que podemos controlar com uma boa alimentação, dependendo dos fatores que causam a queda de cabelo.

Seja por causa da idade ou genética, nenhuma alimentação saudável ajudará a manter ou fazer crescer o cabelo.

Se for por deficiência de vitaminas ou nutrientes, existem alimentos que podem ajudar a controlar ou reverter a queda de cabelo.

Se estima que a alimentação pode influenciar, aproximadamente, 30% da saúde e aparência dos cabelos. No verão, é necessário cuidar especialmente dela, pois o cabelo se depara com desafios adicionais, como exposição ao sol, à água salgada e ao cloro das piscinas", explica Teresa Climent, farmacêutica e Technical Manager da Nuggela & Sulé, segundo a revista ELLE.

O que se deve comer

Não é apenas hidratar e usar bons produtos no cabelo que é suficiente para reparar a saúde capilar após o verão, também para fortalecê-lo é necessário uma dieta eficaz com estes nutrientes:

Proteínas: O cabelo é principalmente composto por proteínas, portanto é essencial incluir fontes magras de proteína na sua dieta, como carne magra, peixe, ovos, legumes, nozes e sementes.

O cabelo é principalmente composto por proteínas, portanto é essencial incluir fontes magras de proteína na sua dieta, como carne magra, peixe, ovos, legumes, nozes e sementes. Ferro: A deficiência pode levar a queda de cabelo. Incorpore alimentos ricos em ferro, como carne vermelha magra, espinafre, lentilhas, grão-de-bico e cereais fortificados.

A deficiência pode levar a queda de cabelo. Incorpore alimentos ricos em ferro, como carne vermelha magra, espinafre, lentilhas, grão-de-bico e cereais fortificados. Vitamina C: Ajuda na absorção de ferro, portanto, combinar alimentos ricos em ferro com fontes de vitamina C, como citrinos, kiwis e pimentos, pode ser benéfico.

Ajuda na absorção de ferro, portanto, combinar alimentos ricos em ferro com fontes de vitamina C, como citrinos, kiwis e pimentos, pode ser benéfico. Zinco: É essencial para o crescimento do cabelo e manutenção das glândulas sebáceas. Algumas fontes de zinco incluem carne de boi, frango, peixe, nozes e sementes.

É essencial para o crescimento do cabelo e manutenção das glândulas sebáceas. Algumas fontes de zinco incluem carne de boi, frango, peixe, nozes e sementes. Biotina: Também conhecida como vitamina H, a biotina é essencial para a saúde dos cabelos. É encontrada em ovos, nozes, sementes, abacates e peixe.

Também conhecida como vitamina H, a biotina é essencial para a saúde dos cabelos. É encontrada em ovos, nozes, sementes, abacates e peixe. Ácidos graxos ômega-3: Estes ácidos graxos são essenciais para a saúde geral e também podem ajudar a manter o couro cabeludo hidratado. Fontes de ômega-3 incluem peixes gordos (salmão, sardinha), nozes e sementes de chia.

Estes ácidos graxos são essenciais para a saúde geral e também podem ajudar a manter o couro cabeludo hidratado. Fontes de ômega-3 incluem peixes gordos (salmão, sardinha), nozes e sementes de chia. Vitamina A: Contribui para a produção de sebo, que mantém o couro cabeludo saudável. Alimentos ricos em vitamina A incluem cenouras, batatas, espinafres e abóboras.

Contribui para a produção de sebo, que mantém o couro cabeludo saudável. Alimentos ricos em vitamina A incluem cenouras, batatas, espinafres e abóboras. Vitamina E: Ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e promove o crescimento do cabelo. É encontrada em alimentos como nozes, sementes, óleos vegetais ou abacates.

Ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e promove o crescimento do cabelo. É encontrada em alimentos como nozes, sementes, óleos vegetais ou abacates. Silício: Contribui para a força e elasticidade dos cabelos. Algumas fontes de silício são a aveia, o arroz integral, feijões e vegetais de folhas verdes.

Contribui para a força e elasticidade dos cabelos. Algumas fontes de silício são a aveia, o arroz integral, feijões e vegetais de folhas verdes. Água: Manter-se hidratado é crucial para a saúde em geral, incluindo a saúde do cabelo. A água ajuda a manter o couro cabeludo hidratado e a prevenir a secura.

O que não se deve comer