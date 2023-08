O fetiche secreto de cada signo do Zodíaco foi revelado; descubra o seu

Que os signos e mapas astrais são capazes de transmitir detalhes sobre as personalidades das pessoas nós já sabemos, agora uma publicação do The New York Post mostra que as previsões dos astros podem ir além e revelar até mesmo alguns desejos ocultos.

Em meio a desejos secretos, a publicação revela o que os astros têm a dizer sobre os fetiches escondidos dos signos do Zodíaco. Confira:

Áries (21 de março a 19 de abril)

Os nascidos sob o signo de Áries têm a regência do planeta Marte, nomeado em homenagem ao senhor da guerra e padroeiro das paixões.

Conhecidos por serem fortes e impulsivos, os arianos buscam pela realização o que se encaixa perfeitamente com cenários de poder e confirmação da própria força. Por isso tendem a apreciar momentos de sexo selvagem, e se envolver a dramatização com fantasias de heróis e figuras de poder, ainda melhor.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

O primeiro signo conectado ao elemento Terra tem também uma forte ligação com o ambiente natural e confortável.

Ligados à natureza, os taurinos são conhecidos por se sentirem mais calmos “no meio do mato”, o que pode coincidir com picos de excitação. Logo, um piquenique com provocações ou até mesmo um acampamento no meio de uma floresta pode ser a realização de um grande desejo secreto dos taurinos.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Curiosos e com uma capacidade curta de manter a atenção, os geminianos deixam estas características transparecerem para suas relações interpessoais, o que não é diferente nos momentos de intimidade.

Com isso, encontros impulsivos em locais públicos para uma rapidinha podem ser bem-recebidos por pessoas regidas pelo signo de gêmeos. Se for um encontro precedido de provocações e onde a relação de confiança esteja presente, a “rapidinha” tem tudo para ser inesquecível.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O signo de Câncer representa a quarta casa do Zodíaco, bem como os sentimentos de enraizamento e o medo do abandono. Desta forma, para atuar em contraponto com o medo da solidão, brincadeiras envolvendo cordas e amarras, desde que consensuais, podem ser bem-vistas pelos nascidos sob este signo.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Conhecidos por sua postura sedutora e por atrair a atenção por onde passam, os leoninos têm na observação uma forma de fantasia.

Saber que sua presença e a sua aparência é o suficiente para levar o outro ao êxtase é algo satisfatório para os nascidos sob este signo, e se vier acompanhado por um registro do momento, ainda melhor.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O signo de Virgem rege a casa do trabalho e dos hábitos diários, por isso, momentos de prazer associados ao trabalho podem ser extremamente prazerosos para os virginianos.

Uma rapidinha no intervalo do trabalho ou uma fantasia envolvendo profissões podem ser o bastante para despertar o desejo escondido dos nascidos sob este signo.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos são conhecidos por buscar o equilibro em suas relações ao mesmo tempo em que lutam com a indecisão e a vontade de agradar ao outro. Por este motivo, os nascidos no signo de Libra podem se beneficiar das práticas do BDSM, especialmente no papel de submissos.

Ser informado sobre o que fazer e quando fazer pode ajudar a reduzir a ansiedade e a intensificar as sensações de prazer, desde que tudo seja devidamente acordado entre os parceiros e realizado dentro dos princípios do são, seguro e consensual.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Conhecido como o mais intenso dos signos do Zodíaco, os nascidos sob o signo de Escorpião buscam por intensidade e intimidade extrema em suas relações.

Governados pela casa que representa o sexo, segredos, vida e morte, cenas de interpretação e asfixia erótica podem despertar o interesse dos escorpianos. Lembrando que a prática não deve ser realizada sem ser consensual e sem as devidas medidas de segurança.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitarianos não fissurados pelo novo e pelo romance. Desde um encontro inesperado ou a emoção de sair com alguém desconhecido, momentos inesperados podem garantir uma boa história para contar.

Com capacidade de solucionar problemas e a busca por viver momentos intensos e inesquecíveis, os sagitarianos não vão se incomodar com lugares e apertos de um banheiro de avião ou de um trem de longas viagens.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Os capricornianos são conhecidos por priorizarem os ganhos materiais e masterizarem suas contas bancárias. Com isso, é fácil de imaginar que os nascidos sob este signo podem trazer, inconscientemente, a fantasia secreta de serem pagos em troca de prazer.

Ter uma relação com prazer e possuir meios de mantê-la sempre viva pode ser algo determinante para uma pessoa do signo de Capricórnio.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

O signo de Aquário é governado por Urano e vive em busca de experiências inesperadas e coisas a serem exploradas e descobertas. Com a cabeça no mundo da lua, os aquarianos têm uma leve identificação com assuntos relacionados à vida extraterrestre.

Neste caso, dramatizações envolvendo alienígenas e elementos de ficção científica podem garantir momentos de prazer inimagináveis para os regidos por este signo.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os piscianos são sonhadores e não são muito chegados a regras e convencionalidades. Por estes motivos, relações com múltiplos parceiros podem ser um divisor de águas para garantir a satisfação dos nascidos no signo de Peixes.

Apesar da tendência ao amor livre e múltiplo, os piscianos também não deixam passar batida a possibilidade de um pouco de carinho e cuidado após o sexo.

