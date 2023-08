Horóscopo Chinês: conheça os 12 signos do Zodíaco Oriental

Zodíaco Chinês Chinese new year zodiac animals vector symbol collection (rawpixel.com / Aum/rawpixel.com / Aum)

Se você é fã de astrologia e do universo dos signos, certamente já deve ter escutado algo sobre o Horóscopo Chinês, que é composto por um estudo aprofundado e interpretativo sobre as características pessoais e os momentos energéticos do planeta.

Enquanto no Zodíaco Ocidental temos 12 signos, associados às constelações, no Zodíaco Chinês os signos são representados por 12 animais que representam um ciclo de 12 anos cada.

Cada animal tem suas próprias características e energias, sendo aplicadas ao ano de nascimento da pessoa, e não ao mês. Além dos animais, a leitura dos elementos associados a cada animal também contribui para características diferentes.

Desta forma, os signos chineses são: rato, boi, tigre, lebre, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco.

Já do ponto de vista Elemental, são considerados: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água.

Com isso, as características de cada pessoa são determinadas conforme a combinação entre o animal e o elemento.

Previsões anuais

Outra grande diferença entre a astrologia ocidental e oriental é o calendário utilizado. Ao invés de se basear nos meses do ano, o Horóscopo Chinês é regido pelo calendário lunissolar, considerando os ciclos do Sol e da Lua.

Com isso, o Ano Novo Chinês não é celebrado no dia 1º de janeiro, mas sim entre o final de janeiro e início de fevereiro, em datas que variam conforme as fases da Lua.

Descubra o seu signo

Rato – Pessoas nascidas nos anos:

31/01/1900 a 18/02/1901

18/02/1912 a 05/02/1913

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

Boi – Pessoas nascidas nos anos:

19/02/1901 a 07/02/1902

06/02/1913 a 25/01/1914

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

Tigre – Pessoas nascidas nos anos:

08/02/1902 a 28/02/1903

26/01/1914 a 13/02/1915

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/02/2022 a 21/01/2023

Coelho – Pessoas nascidas nos anos:

29/01/1903 a 15/02/1904

14/02/1915 a 02/02/1916

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

Dragão – Pessoas nascidas nos anos:

16/02/1904 a 03/02/1905

03/02/1916 a 22/01/1917

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

Serpente – Pessoas nascidas nos anos:

04/02/1905 a 24/01/1906

23/01/1917 a 10/02/1918

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

Cavalo – Pessoas nascidas nos anos:

25/01/1906 a 12/02/1907

11/02/1918 a 31/01/1919

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015

Carneiro – Pessoas nascidas nos anos:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

Macaco – Pessoas nascidas nos anos:

02/02/1908 a 21/01/1909

20/02/1920 a 07/01/1921

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

Cachorro – Pessoas nascidas nos anos:

10/02/1910 a 29/01/1911

28/01/1922 a 15/02/1923

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

Galo – Pessoas nascidas nos anos:

22/01/1909 a 09/02/1910

08/02/1921 a 27/01/1922

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

Porco – Pessoas nascidas nos anos:

30/01/1911 a 17/02/1912

16/02/1923 a 04/02/1924

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020