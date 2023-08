Cortes de cabelo curtos para 2023: 7 estilos favorecedores e que rejuvenescem

Dos cortes de cabelo mais solicitados por mulheres nos salões de beleza, e que ainda mantém o seu primeiro lugar, é o bob, mas o pixie está ganhando a briga e agora mais mulheres querem o cabelo muito curto.

É um estilo ideal tanto para as mais ousadas quanto para aquelas que procuram mais volume e uma sensação de maior quantidade de cabelo.

Assim, estes 7 estilos darão uma ideia de qual escolher e que irá ajudar você a reduzir anos do seu rosto.

Pixie curto

Esse corte desarrumado realça os traços faciais e traz frescor e juventude ao rosto.

Mixie

Trata-se de uma fusão entre o corte Pixie e o Mullet e é uma opção de cabelo curto perfeita se você tiver muito cabelo. Além disso, reduz a idade, graças ao franjão denso desfiado com o qual geralmente é combinado e que dá um toque muito jovem.

Mixie curto

Esse corte mixie tem laterais compridas, mas é mais curto na zona da nuca.

Bixie

É uma variante crescida do Pixie, mantendo o comprimento de um Bob na frente. É um estilo que suporta muito bem o crescimento do cabelo. Além disso, o corte curto na nuca contrasta com o cabelo longo em volta do rosto, permitindo penteados muito versáteis.

Pixie com franja

O corte de cabelo pixie com franja desfiada é fresco e rejuvenesce. Ideal para mulheres maduras.

Pixie encaracolado

O Pixie é um corte de cabelo ideal para cabelos ondulados . Curto nos lados e longo em cima, permitirá que você exiba seus cachos.

Pixie em todas as cores

Se você quiser optar por uma mudança radical de visual, aposte em um corte de cabelo Pixie todo colorido.