Cortes de cabelo burst fade 2023: 6 estilos do look mais popular e que arrasa entre os homens (Instagram: @brodiethebarber_)

Entre os cortes mais populares da atualidade, o “burst fade” está ganhando a lista por ser um corte que permite experimentar com outros estilos. Além disso, seu design tem as diretrizes necessárias para controlar o volume do cabelo cacheado, bem como para dar corpo ao cabelo liso.

O burst fade é um corte de cabelo semicircular com uma graduação ao redor das orelhas. É ideal para reduzir os volumes laterais, em forma côncava, e deixa o cabelo mais longo na nuca e na coroa.

Os melhores tipos de ‘burst fade’ que existem atualmente e que combinam com outros cortes de cabelo

Burst fade mohawk é um corte que tem um efeito dramático e explosivo. Além disso, é ideal para aqueles que têm o rosto redondo. Esta opção consegue alongar visualmente o rosto e aumentar alguns centímetros de altura.

Burst fade baixo é como se fosse um low fade, é um estilo que faz uma graduação ligeiramente sobre as orelhas e o pescoço, muito próximo da linha onde nasce o cabelo. É ideal para criar uma fusão interessante com um corte de cabelo longo e lateral.

Corte burst fade mullet é um corte com uma alusão a outra época e é muito popular. No entanto, a nova geração Z definiu a forma de usá-lo em pleno 2023.

Burst Fade: A nova tendência para homens em 2023

Burst fade com design é um híbrido entre dois cortes, além do que se podem adicionar ondas ou linhas para refletir ou expressar o estilo pessoal. Pode ser usado com designs simples ou algo muito bem elaborado por um profissional.

Burst taper fade é um corte de cabelo mais longo na coroa que tem os lados reduzidos sobre as orelhas e nuca. Deve ser combinado com um fade baixo e é um corte muito funcional, especialmente para cabelos cacheados.

Corte texturizado é um estilo que se consegue com navalhas ou tesouras. É especial para aqueles com cabelo liso, pois eles podem obter muitos benefícios, já que ele dá movimento e volume ao cabelo. Ao combiná-lo com um burst fade, você pode obter profundidade e dimensão.